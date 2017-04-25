В 2016 году в мире арестовано 259 журналистов – Комитет защиты журналистов

В течение 2016 года в мире в заключение отправлено 259 работников медиа, сообщают в Комитете защиты журналистов (КЗЖ). Это наибольший показатель, зафиксированный организацией.

По сообщению КЗЖ, за последние 5 лет в мире убили 332 журналиста, что является самой большой цифрой за такой период в течение последних 28 лет.

«Правительства становятся все более изобретательными, поскольку они признают власть, разрушительную власть информации. Поэтому вы и видите прямые нападения на свободу выражения, а также сложные стратегии, которые позволяют правительствам управлять, контролировать и манипулировать информацией», – сказал Радіо Свобода исполнительный директор КЗЖ Джоэль Саймон.

В Комитете защиты журналистов отмечают, что новые технологии затрудняют введение цензуры, а это подталкивает авторитарные правительства сажать репортеров и применять против них физическое насилие.

В апреле 2016 года сотрудники подконтрольных России силовых органов в Крыму прошли с обысками по семи адресам бывших сотрудников крымских СМИ и блогеров. Оперативники ФСБ, в том числе, побывали в доме крымского журналиста Николая Семены.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.