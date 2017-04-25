Россия: в Красноярске требуют провести референдум по строительству церкви

Активисты в российском Красноярске начали кампанию против строительства храма Русской православной церкви на берегах Енисея.

Активисты собрали подписи под петицией. Как сообщила Радио Свобода красноярская активистка Елена Ульяшова, скоро петицию передадут властям города.

Под петицией онлайн собрали более 1000 подписей, еще столько же людей подписались на бумаге.

Красноярские активисты заявляют, что территория для строительства церкви, которую в 2012 году согласовал российский патриарх Кирилл, расположена очень близко к месту отдыха жителей.

Красноярцев призывают к проведению референдума по строительству церкви.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон раскритиковал активистов, назвав их «экстремистами».

«Все, кто ломал кресты, храмы, страшной смертью закончили. Я не запугиваю, но как бы такое не случилось и с теми, кто требует референдума», – говорится в заявлении Пантелеймона.

С момента распада СССР в России построили много церквей. В некоторых случаях жители были против.

В марте в Екатеринбурге жители протестовали против места строительства новой церкви. В апреле – аналогичные протесты прошли в российском Томске.

Согласно опросам, две трети граждан России считают себя православными, но лишь небольшой процент регулярно ходит в церковь.