Киевский суд продлил арест экс–«беркутовцам», которых обвиняют в убийствах майдановцев

Святошинский районный суд Киева в очередной раз продлил срок содержания под стражей для пятерых бывших бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийствах активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

Согласно решению суда от 25 апреля, экс–«беркутовцы» Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Олег Янишевский и Александр Маринченко останутся под арестом еще на 60 суток.

Следующее заседание суда должно состояться 16 мая.

В мае 2016 Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти бывших беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Пяти бывшим сотрудникам «Беркута» инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам. Бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» не признают своей вины ни по одному из пунктов.

Всего, как сообщал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской. 20 из них сейчас в розыске.

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдан пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.

По данным Министерства внутренних дел, от 18 февраля по 2 марта 2014 при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.