В Крыму подтасовывают дело задержанного в Бахчисарае крымчанина Мустафаева – юрист

Юрист Лилия Гемеджи считает, что силовики в Крыму подтасовывают дело задержанного в Бахчисарае 13 апреля крымчанина Сейдамета Мустафаева. Таким мнением юрист поделилась с Крым.Реалии.

По ее словам, в суде первой инстанции были два свидетеля, два понятых в присутствии которых Сейдамет Мустафаев во время обыска открывал свою страницу в соцсети ВКонтакте силовикам.

«Эти свидетели отметили, что страница, которую открыл Сейдамет Мустафаев, полностью не соответствовала тем материалам, которые есть в административном деле. Правоохранители во время обыска показали этим понятым видеозапись, которую потом назвали экстремистской. При этом они не могли объяснить, что конкретно было на этой видеозаписи», – отметила Гемеджи.

Она также добавила, что из материалов дела исчезли показания свидетелей, в которых говорилось в пользу Сейдамета Мустафаева, вместо этого появились детали, которые свидетели вообще не освещали.

«Это еще больше показывает не просто заинтересованность определенных структур в запугивании всего крымскотатарского народа, это говорит о том, что у них не остается никаких рычагов, кроме как подтасовывать материалы дела», – добавила юрист.

Гемеджи отметила, что во вторник, 25 апреля, суд в Крыму отклонил апелляционную жалобу Мустафаева на арест.

Подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд присудил Сейдамету Мустафаеву 10 суток ареста за «участие в несанкционированном митинге» при обыске у Сейрана Салиева.

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

В результате столкновений силовики задержали двоих крымских татар, в домах которых происходили обыски, и шестерых мужчин, которые пришли их поддержать. Позже сообщали, что одного из задержанных выпустили на свободу.

По итогам судебного заседания шестерым задержанным назначили наказание в виде административного ареста на срок от 2 до 7 суток, а одному крымчанину – штраф.

Российские силовики назвали обыски и задержания «плановыми мероприятиями».

19 апреля крымские адвокаты задержанных подали жалобы в подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на административные дела против крымчан. Эти жалобы суд отклонил.

23 апреля Сейдамет Мустафаев последним из задержанных вышел на свободу.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будут обращаться к международному сообществу с просьбой усилить давление на Россию из-за участившихся обысков в Крыму.