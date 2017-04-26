По динамике суда приговор Ахтему Чийгозу могут огласить летом – Полозов

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма может вынести приговор замглаве Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу летом 2017 года. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Пока о приговоре говорить рано. На текущий момент уже допрошено 24 свидетеля защиты. Должно быть допрошено еще примерно такое же количество человек. По динамике, я думаю, к июню сторона защиты завершит предоставлять свои доказательства. С учетом прений считаю, что приговор к лету как раз и будет», – говорит Полозов.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.