Радио Крым.Реалии: Гурзуф исчезает для туристов

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о бывшем пляже «Гуровские камни» в Гурзуфе. Участок у моря был передан детскому центру «Артек» и практически уничтожен вместе со всей растительностью на склоне. Погибли реликтовые деревья и часть архитектурных памятников. Как проходит застройка земельного участка? Чем закончились протесты местных жителей? Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с ялтинским журналистом и правозащитником Сергеем Сардыко и управляющим партнером Национальной антикризисной группы Тарасом Загородним.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.