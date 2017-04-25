Основатель «Википедия» для борьбы с фейками запускает новостной ресурс

Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс объявил о запуске нового интернет-проекта – Wikitribune. Предполагается, что новая информационная платформа объединит журналистов и читателей для создания проверенных новостей, «свободных от фейков».

Сайт Wikitribune является самостоятельным проектом. Журналисты, публикующие статьи в Wikitribune, будут обязаны раскрывать источники информации и выкладывать в открытый доступ все ссылки – например, на аудиозаписи интервью.

По задумке, члены сообщества Wikitribune смогут предлагать журналистам темы для статей и проверять факты. Читатели смогут редактировать статьи, если заметят в них неточности. Однако изменения будут опубликованы только после одобрения сотрудником Wikitribune или уполномоченным на то читателем.

Как отмечается на сайте Wikitribune, проект будет полностью бесплатным и свободным от реклам.

Предполагается, что финансироваться он будет за счет спонсорских взносов. Спонсоры не смогут выбирать автора, который освещал бы тему в интересующем их ключе, и влиять на редакционную политику.

Уэйлс планирует нанять первых штатных журналистов к началу июня.