Российский мэр Ялты говорил о «народной дипломатии» с гостями экономического форума из Германии

Глава подконтрольной Кремлю городской администрации Ялты Андрей Ростенко принял у себя гостей из Германии, которые приехали на «Ялтинский экономический форум». На встрече обсуждали развитие «народной дипломатии» и перспективы сотрудничества с политиками и бизнесменами из Германии, сообщает Крым.Реалии.

Среди гостей Ростенко принял бывшего депутата Бундестага, экс-статс-секретаря министерства обороны Германии Вилли Виммера, руководителя фракции партии левых в Городском совете города Квакенбрюка Андреаса Маурера и Кена Йебсена – немецкого теле- и радиоведущего, получившего известность из-за вызвавшего резонанс увольнения с радиостанции RBB в 2011 году. Также в гостях у Ростенко побывал Эрвин Том – австрийский предприниматель, специализирующийся на экологическом строительстве и деревообработке, Артур Ляйер, представленный, как активист левой молодежной немецкой патриотической организации.

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила об открытии уголовного производства по факту противоправного пребывания иностранных участников «Ялтинского экономического форума» в Крыму. Как сообщила пресс-служба ведомства, осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.