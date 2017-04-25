В рамках 21 сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар зачитала доклад в котором говорила роли России в репрессиях против крымских татар и об игнорировании промежуточного решения Международного суда ООН в отношении крымских татар и Меджлиса.

Джеппар разместила видео своего выступления в Фейсбуке.

«Цель мероприятия – обсуждение внедрения Декларации (по правам коренных народов – КР) в национальные практики стран-членов ООН. Украина в этом смысле имеет конкретные достижения по признанию крымских татар – коренным народом и признание права на самоопределение, зафиксирована ст.3 Декларации. Рассказывала о зарегистрированном в парламенте проекте закона о статусе крымских татар», – добавила Джеппар.

В рамках постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке 24 апреля прошло мероприятие, посвященное аннексированному Крыму и крымским татарам.

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».