День 26 апреля – 31 годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС

В России, Украине и в Белоруссии, в странах Европы и в США 26 апреля вспоминают жертв катастрофы на Чернобыльской атомной станции, произошедшей 31 год назад.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС привел к росту радиационного уровня, который в 30-40 раз больше, чем при взрыве в Хиросиме в 1945 году.

26 апреля 1986 в тушении пожара на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС принимали участие 65 работников пожарной охраны органов внутренних дел, 6 из них в результате радиоактивного облучения, несовместимого с жизнью, погибли.

59 человек получили высокие дозы радиоактивного облучения и стали инвалидами, заболевание которых связано с выполнением служебных обязанностей во время тушения пожара. За 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС умерли 17 работников пожарной охраны органов внутренних дел, которые принимали участие в тушении пожара в день Чернобыльской катастрофы, 5 человек выехали за пределы Украины.

Чернобыльская катастрофа привела к одному из крупнейших выбросов радиации. Это привело к массовому радиационного загрязнения территорий, из которых выселили около 200 тысяч человек. Зоны отчуждения были созданы на территории Киевской области в Украине, Гомельской и Могилевской областей Беларуси, а также Брянской области России.

Непосредственно от взрыва и при тушении пожара погиб 31 человек, более 200 были госпитализированы. В то же время точное количество людей, которые преждевременно умерли или потеряли здоровье в результате аварии, подсчитать невозможно.

Чернобыльская АЭС полностью прекратила работу в 2000 году.