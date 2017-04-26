В Симферополе проведут траурный митинг и панахиду по погибшим на Чернобыльской АЭС

В Симферополе на 26 апреля запланирован ряд мероприятий, посвященных 31-й годовщине со Дня аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщают на сайте подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

Начало траурных мероприятий запланировано на 10:00.

«10:00 – проведение на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым траурного Митинга и возложение цветов в парке им. Ю.А. Гагарина у Мемориала Жертвам Чернобыльской катастрофы, посвящённые 31-й годовщине со Дня аварии на Чернобыльской АЭС; проведение и звукоусиление траурного Митинга у Мемориала Жертвам Чернобыльской катастрофы в парке им. Ю.А. Гагарина; проведение панихиды по душам усопших вследствие Чернобыльской катастрофы в парке им. Ю.А. Гагарина у Мемориала Жертвам Чернобыльской катастрофы», – сказано в сообщении.

В России, Украине и в Белоруссии, в странах Европы и в США 26 апреля вспоминают жертв катастрофы на Чернобыльской атомной станции, произошедшей 31 год назад.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС привел к росту радиационного уровня, который в 30-40 раз больше, чем при взрыве в Хиросиме в 1945 году.

Непосредственно от взрыва и при тушении пожара погиб 31 человек, более 200 были госпитализированы. В то же время точное количество людей, которые преждевременно умерли или потеряли здоровье в результате аварии, подсчитать невозможно.

Чернобыльская АЭС полностью прекратила работу в 2000 году.