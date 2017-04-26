Протестовать против застройки побережья Крыма бессмысленно – эксперт

Протесты не остановят застройку пляжа «Гуровские камни» в Гурзуфе. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Так эксперт прокомментировал массовые митинги жителей Гурзуфа против застройки местного пляжа подконтрольным Кремлю руководством детского центра «Артек».

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«Как можно протестовать в концлагере? Когда вокруг тебя стоят конвоиры с автоматами, как ты можешь протестовать? Тут можно смириться и все, к сожалению, других методов давления не существует. Многие крымчане наконец-то сейчас осознают, что они больше украинцы по ментальности, чем россияне, которые сейчас туда пришли», – сказал Загородний.

Эксперт подчеркнул, что протесты и митинги приносили пользу только до аннексии Крыма Россией.

«Это ничего не даст, никакие общественные слушания, потому что в России более жесткие законы, все заберут по закону и никто не будет обращать внимания на то, что происходят протесты, общественные слушания. Сделают так, как нужно чиновникам и бизнесу, который прикрывают. Это в Украине можно было протестовать, как-то влиять на власть, власть могла быстро бегать, защищаться, оправдываться», – резюмировал Загородний.

В Гурзуфе 22 января местные жители собрались на митинг, чтобы выразить недовольство планами детского центра «Артек» по реконструкции и застройке прибрежной зоны. По словам местных активистов, генеральный план развития Гурзуфа и Ялты, в котором содержится план развития детского центра «Артек», вызывает опасения у местных жителей.

Некоторые дома оказались переданы под застройку, планы земельных участков накладываются друг на друга, люди опасаются отселения и заявляют, что их лишили доступа к морю.

Летом 2016 года жители Гурзуфа выходили на митинг против передачи в пользу детского центра «Артек» жилого массива и местного пляжа, из-за чего 1,5 тыс. человек придется переселяться.

Позднее жители поселка Гурзуф разместили в интернете петицию на имя российского президента Владимира Путина с просьбой вмешаться в ситуацию с передачей детскому центру «Артек» местного пляжа «Гуровские камни».

Подконтрольное Москве правительство Крыма передало в российскую собственность имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.