Протестовать против застройки побережья Крыма бессмысленно – эксперт

Протесты не остановят застройку пляжа «Гуровские камни» в Гурзуфе. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
Так эксперт прокомментировал массовые митинги жителей Гурзуфа против застройки местного пляжа подконтрольным Кремлю руководством детского центра «Артек».
«Как можно протестовать в концлагере? Когда вокруг тебя стоят конвоиры с автоматами, как ты можешь протестовать? Тут можно смириться и все, к сожалению, других методов давления не существует. Многие крымчане наконец-то сейчас осознают, что они больше украинцы по ментальности, чем россияне, которые сейчас туда пришли», – сказал Загородний.
Эксперт подчеркнул, что протесты и митинги приносили пользу только до аннексии Крыма Россией.
«Это ничего не даст, никакие общественные слушания, потому что в России более жесткие законы, все заберут по закону и никто не будет обращать внимания на то, что происходят протесты, общественные слушания. Сделают так, как нужно чиновникам и бизнесу, который прикрывают. Это в Украине можно было протестовать, как-то влиять на власть, власть могла быстро бегать, защищаться, оправдываться», – резюмировал Загородний.
В Гурзуфе 22 января местные жители собрались на митинг, чтобы выразить недовольство планами детского центра «Артек» по реконструкции и застройке прибрежной зоны. По словам местных активистов, генеральный план развития Гурзуфа и Ялты, в котором содержится план развития детского центра «Артек», вызывает опасения у местных жителей.
Некоторые дома оказались переданы под застройку, планы земельных участков накладываются друг на друга, люди опасаются отселения и заявляют, что их лишили доступа к морю.
Летом 2016 года жители Гурзуфа выходили на митинг против передачи в пользу детского центра «Артек» жилого массива и местного пляжа, из-за чего 1,5 тыс. человек придется переселяться.
Позднее жители поселка Гурзуф разместили в интернете петицию на имя российского президента Владимира Путина с просьбой вмешаться в ситуацию с передачей детскому центру «Артек» местного пляжа «Гуровские камни».
Подконтрольное Москве правительство Крыма передало в российскую собственность имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года.
В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.
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