В прокуратуру АРК вызывают пятерых крымских чиновников, подозреваемых в госизмене

В прокуратуру АРК вызывают пятерых крымских чиновников, которым ранее объявили подозрение в совершении государственной измены. Сообщение о вызове на 27 и 28 апреля опубликовали 26 апреля на сайте ведомства.

«В рамках вышеупомянутых уголовных процессов в отношении указанных лиц собрано достаточно доказательств для изменения ранее объявленного подозрения, в связи с изложенным в соответствии с положениями ст. 297 – 5 УПК Украины предлагаю следующим подозреваемым: Удовиной О.М., Косареву В.Е., Бабенко Г.А., Литовченко Г. И. и Рябкову А.П. прибыть вместе со своими защитниками в прокуратуру Автономной Республики Крым (г. Киев, ул. Деловая, 24, первый этаж) в период с 27.04.2017 по 28.04.2017 (с 9:00 до 18:00) для проведения указанного процессуального действия», – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в указанных уголовных производствах были собраны все необходимые доказательства для составления обвинительных актов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».