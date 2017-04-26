Украина поднялась на пять ступеней в рейтинге «Репортеров без границ»

Правозащитная группа «Репортеры без границ» опубликовала 26 апреля исследование World Press Index, в котором проанализировала уровень свободы средств информации и условия для работы журналистов в 180 странах мира. Украина заняла в этом рейтинге 102-е место, поднявшись на пять ступеней по сравнению с показателями 2015 года.

«Со времени революции 2014 года украинская власть приняла ряд реформ, в том числе по прозрачности структуры собственности средств массовой информации..., но еще нужно ослабить жесткий контроль олигархов за СМИ и поощрить редакционную независимость», – отмечают исследователи.

«Информационная война с Россией, по-прежнему является источником беспокойства. В 2016 году власти вновь оказались бессильными в том, чтобы защитить СМИ от атак, таких, как убийство журналиста Павла Шеремета, публикация персональных данных тысяч журналистов, обвиненных в «измене», и поджог штаб-квартиры телеканала «Интер». В беззаконных районах на востоке, контролируемых сепаратистами, пока нет критически настроенных журналистов и иностранных наблюдателей», – говорится в отчете.

Также «Репортеры без границ» заявляют, что свобода средств информации все чаще находится под угрозой не только в странах с авторитарными режимами, но и в странах, которые считаются моделями демократии. По данным исследователей, число стран, где ситуация для СМИ считается «хорошей» или «достаточно хорошей», уменьшилось всего за год, и так общепризнанные демократии не является исключением в этом тренде. «Демократии, которые традиционно рассматривают свободу средств информации как одну из фундаментальных основ, должны продолжать быть моделью для остального мира, а не наоборот», – отметил генеральный секретарь оранизации Кристоф Делоер.

Россия в рейтинге «Репортеров без границ» осталась на 148-й позиции, США потеряли две позиции и стали 43-ми. Среди стран с наибольшей несвободой для работы СМИ исследователи указали Китай – 176-я позиция из 180. Наиболее свободными «Репортеры без границ» считают скандинавские страны – Норвегию, Швецию и Финляндию.