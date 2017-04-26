Суд в Москве рассмотрит ходатайство о продлении ареста Сущенко

Лефортовский районный суд Москвы 26 апреля рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей задержанного осенью прошлого года украинского журналиста Романа Сущенко.

Накануне его адвокат Марк Фейгин сообщил, что суд должен начаться в 13:00.

Лефортовский райсуд Москвы 25 января продлил срок содержания Сущенко под стражей до 30 апреля. 14 февраля Мосгорсуд признал это решение законным.

Федеральная служба безопасности России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки», который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной».

Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж».

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.