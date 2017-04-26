Беца: будем требовать усиления давления на Россию после позорного приговора Зейтуллаеву

МИД Украины выражает протест российской стороне в связи с вынесением приговора крымчанину, фигуранту севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслану Зейтуллаеву и будет требовать усиления давления на Россию. Об этом спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца написала в Твиттере.

«Выражаем решительный протест российской стороне в связи с позорным приговором Руслану Зейтуллаеву. Решение политически мотивировано. Так называемое решение базируется на сфабрикованных обвинениях. Требуем освобождения Зейтуллаева. Обратимся к партнерам (с требованием – КР) усилить дипломатическое давление на Российскую Федерацию», – написала Беца.

Реакции МИД России по этому поводу пока нет.

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в соседней России приговорил фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы. Адвокат Зейтуллаева сообщил, что сторона защиты намерена обжаловать это решение это в течении 10 суток.

Руслан Зейтуллаев с 4 апреля и до вынесения приговора 26 апреля держал голодовку. Он выдвинул к российским властям ряд требований: прекратить уголовное преследование крымских татар по статьям «терроризм» и «экстремизм», допустить к нему в СИЗО представителей МИД Украины, а также освободить других фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическим сообществом» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».