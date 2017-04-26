Аксенов обещает компенсации и выплаты пострадавшим от радиации

В 2017 году в Крыму на компенсации и другие выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, из федерального бюджета России выделят более 32 млн рублей (14,6 млн грн – КР). Об этом на Фейсбуке написал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

«Крымчанам, пострадавшим от последствий Чернобыля, предоставляется ряд льгот за счет средств бюджета Республики Крым. Это, в том числе, льготный проезд, 50-процентная скидка на оплату коммунальных услуг, ежемесячное пособие родителям на детей, пострадавших в результате Чернобыльской аварии», – сообщил Аксенов.

Он также заявил, что на предоставление государственных жилищных сертификатов 60 гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам в 2017 году выделят более 115 млн рублей (53 млн грн – КР).

В России, Украине и в Белоруссии, в странах Европы и в США 26 апреля вспоминают жертв катастрофы на Чернобыльской атомной станции, произошедшей 31 год назад.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС привел к росту радиационного уровня, который в 30-40 раз больше, чем при взрыве в Хиросиме в 1945 году.

Непосредственно от взрыва и при тушении пожара погиб 31 человек, более 200 были госпитализированы. В то же время точное количество людей, которые преждевременно умерли или потеряли здоровье в результате аварии, подсчитать невозможно.

Чернобыльская АЭС полностью прекратила работу в 2000 году.