Крымской молодежи предложили найти альтернативу закрытому фестивалю КаZантип

В Крыму на заседании молодежного дискуссионного клуба обсудят вопросы туризма на полуострове, в том числе участникам предлагают ответить на вопрос: «Есть ли альтернатива закрытому КаZантипу?». Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Как сообщается, мероприятие пройдет 26 апреля в Симферополе.

«В рамках заседания участники попытаются дать ответы на следующие вопросы: вежлив ли вежливый Крым? Дотягивает ли сервис на полуострове до мировых стандартов? Готовы ли крымчане радушно принимать гостей? Интересен ли полуостров для молодежного туризма? Чего не хватает сегодня курортно-туристическому Крыму? Готова ли крымская молодежь трудиться в туристической сфере летом?», – говорится в сообщении.

В обсуждении планируется участие главы подконтрольного Кремлю Министерства курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого.

В ведомстве отмечают, что «Крымский молодежный дискуссионный клуб» «позволяет включить молодых людей в общественную и политическую жизнь региона».

С 1993 по 2013 год фестиваль электронной музыки КаZантип проводился в Крыму: вначале в Щелкино, а затем – в селе Поповка.

В 2014 году организаторы фестиваля провели его в Грузии, где это вызвало протесты Грузинской православной церкви. В феврале 2015 года КаZантип попытались организовать в Камбодже, но там его запретили местные власти.

Летом 2015 года КаZантип под новым названием «Befooz» был запланирован в Крыму. Но российские силовые и контролирующие органы воспрепятствовали его проведению: отключили электричество, конфисковали генераторы и оцепили территорию ОМОНом. Тем не менее, посетители «Befooz» оставались на территории с 31 июля до 16 августа.