На вручении премии американского ПЕН-центра зачитали письмо Сенцова

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо из тюрьмы, которое зачитали на церемонии награждения его премией американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит «Свобода писать».

Народный депутат Украины Мустафа Найем, который участвовал в церемонии, сообщил, что в Нью-Йорк письмо привезла двоюродная сестра украинского режиссера Наталья Каплан, а зачитал его режиссер, актер и писатель Алан Каминг.

«Тюрьма – это мясорубка человеческих судеб, попав в которую, перестаешь верить в справедливость, но не перестаешь за нее бороться. Здесь все по-другому, здесь стараешься жить и выживать, хотя чувствуешь, что твоя настоящая жизнь осталась где-то там, за забором. И что реальный ты остался тоже на свободе, а посадили кого-то другого. Что все это временно, что скоро все разрешится и изменится. Но ничего не меняется и не разрешается. Очутившись в тюрьме, приучаешься жить надеждой, даже если ее нет», – говорится в письме.

В Нью-Йорке 25 апреля Олега Сенцова заочно наградили премией американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит «Свобода писать». От имени крымского режиссера премию получила его двоюродная сестра Наталья Каплан.

Американский ПЕН-центр в конце марта присудил крымскому режиссеру, политзаключенному в России Олегу Сенцову ежегодную премию Барбары Голдсмит «Свобода писать».

27 из 40 победителей конкурса «Свобода писать» были выпущены из тюрьмы в течение 18 месяцев с момента их награждения.

Ежегодную награду Барбары Голдсмит американского ПЕН-центра вручают узникам совести, которые оказались в чрезвычайно сложных обстоятельствах.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.