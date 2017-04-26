В Ленинском районе Крыма зафиксированы рекордно высокие цены на овощи

В Ленинском районе Крыма зафиксированы высокие цены на овощи, местные власти связывают это с отсутствием достаточного количества товара, по сравнению с другими районами полуострова.

Как сообщили и в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Крыма, дефицит овощей в Ленинском районе возник из-за удаленности расположения плодоовощных баз и отсутствия воды для полива.

«Причинами более высокого уровня цен на овощную группу в Ленинском районе, в сравнении со среднереспубликанскими, являются удаленность района от крупных оптовых баз, предприятий-производителей и поставщиков, а также дефицит водных ресурсов, необходимых для полива сельхозугодий, так как личные подсобные хозяйства на территории района не выращивают овощную продукцию в количестве, необходимом для удовлетворения потребностей жителей и гостей региона», – прокомментировал ситуацию первый заместитель главы подконтрольного Кремлю Министерства промышленной политики Крыма Константин Равич.

По его словам, для стабилизации ценовой ситуации на рынке продовольствия администрация Ленинского района заключила региональный меморандум о недопущении необоснованного роста цен на продукты питания социальной значимости, которым предусмотрены розничные торговые надбавки, не превышающие 15% на социально значимые продукты питания.

Как сообщается, среди подписантов меморандума – 48 субъектов хозяйствования, 79 объектов торговли, это около 70% от общего количества объектов стационарной торговли, осуществляющих торговую деятельность на территории района.