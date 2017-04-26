В Ялте почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

В Ялте прошел траурный митинг, посвященный 31-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. В сквере имени Марии Чеховой у памятного камня собрались ликвидаторы аварии Ялтинского региона, чиновники и школьники, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Начался траурный митинг с молебна за упокой жертв катастрофы, который провел священник собора Александра Невского отец Кирилл. Возле памятного камня в почетном карауле стояли бойцы крымского МЧС.

«Я хочу сказать большое спасибо детям, которые пришли сегодня сюда. Вчера я выступал перед школьниками и поразился тому, какие вопросы они нам задавали. Низкий поклон вам и не дай вам бог испытать то, что испытали мы», – обратился к присутствующим ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Геннадий Васильев.

Присутствующие на митинге почтили память погибших в ходе ликвидации Чернобыльской аварии минутой молчания и возложили к монументу цветы.

В России, Украине и в Белоруссии, в странах Европы и в США 26 апреля вспоминают жертв катастрофы на Чернобыльской атомной станции, произошедшей 31 год назад.

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Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС привел к росту радиационного уровня, который в 30-40 раз больше, чем при взрыве в Хиросиме в 1945 году.

Непосредственно от взрыва и при тушении пожара погиб 31 человек, более 200 были госпитализированы. В то же время точное количество людей, которые преждевременно умерли или потеряли здоровье в результате аварии, подсчитать невозможно.

Чернобыльская АЭС полностью прекратила работу в 2000 году.