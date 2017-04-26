Аксенова возмутило уголовное дело прокуратуры АРК по иностранным участникам форума в Ялте

Назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов назвал «ничтожным и возмутительным» открытие прокуратурой АРК уголовного производства по факту противоправного пребывания иностранных участников «Ялтинского экономического форума» в Крыму.

Комментируя действия украинского надзорного ведомства, Аксенов отметил, что это было «ожидаемое решение».

«Киев пытается ограничить права и свободы иностранных граждан, прежде всего, их право на свободу передвижения. Это идет вразрез с фундаментальными принципами международных отношений. С другой стороны, это попытка запугать людей, которые доносят до международной общественности правду о реальной ситуации в Крыму. О том, что нет никакой аннексии и оккупации полуострова, а есть свободный выбор свободных людей. Эта правда – верная смерть для киевского режима, изо всех сил изображающего перед западными спонсорами жертву несуществующей агрессии», – написал Аксенов в Фейсбуке 26 апреля.

25 апреля пресс-служба прокуратуры АРК сообщила об уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины, в отношении иностранцев, которые в течение 20-22 апреля 2017 года участвовали в экономическом форуме, который проходил в Ялте.

В ведомстве отметили, что указанные лица «способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признанию результатов незаконно проведенного «референдума» по отделению АР Крым от Украины и вхождению ее в состав Российской Федерации».

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.