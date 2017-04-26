Певица Джамала вышла замуж

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала 26 апреля вышла замуж за своего возлюбленного, крымскотатарского активиста Сеит-Бекира Сулейманова. Об этом она написала на Фейсбуке.

«День свадьбы. Мы с Сеит-Бекиром супруги! Спасибо всем за поздравления!» – написала Джамала.

Церемония бракосочетания состоялась в традиционном крымскотатарском стиле в Исламском культурном центре в Киеве.

В апреле Джамала презентовала новую песню, посвященную своему возлюбленному.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа.