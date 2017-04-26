В Керчи силовики с автоматами оцепили спальный район – СМИ

В Керчи сообщают об учениях силовиков в спальном районе города, микрорайон в районе Индустриального шоссе оцеплен полицейскими, местных жителей не впускают в их дома, информируют местные СМИ.

Как сообщает сайт «Керчь ФМ», сотрудники дорожной инспекции перекрыли дорожное движение большими машинами. К расположенным на улице Индустриальное шоссе школе №25 и детскому саду №2 приехал автобус, из которого вышли около 40 сотрудников полиции. Также на месте находится около трех машин скорой помощи, сообщает издание.

По информации сайта «Керчь – мой город», детей из школы эвакуировали. Заместитель директора по безопасности школы № 23 Наталья Чичерова утверждает, что речь идет о плановых мероприятиях.

«По легенде, в 8:35 на территории школы был обнаружен подозрительный предмет, предположительно взрывоопасный. Согласно инструкции, все дети и учителя были эвакуированы на улицу, а это примерно тысяча человек», – цитирует издание Чичерову.

По словам местных жителей, полицейские не только оцепили район, они находятся также в подъездах жилых зданий, жителей не пропускают внутрь микрорайона.

Силовики одеты в черную форму, при себе имеют автоматы. У задействованных в учениях правоохранителей на рукавах желтые ленты, отметили очевидцы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».