Аксенов ввел в Крыму мораторий на капитальное строительство

Российские власти аннексированного Крыма запретили возведение любой новой недвижимости, а также реконструкцию существующих зданий (кроме тех, которые строятся за бюджетные средства) до января 2018 года. Мораторий будет действовать в восеми городских округах – Алуште, Евпатории, Керчи, Судаке, Саках, Феодосии, Ялте, Симферополе, и шести районах – Бахчисарайском, Ленинском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском и Черноморском. Эти меры предусмотрены распоряжением «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности», которое подписал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, сообщают на сайте российского правительства полуострова.

Объясняя свое решение, Аксенов заявил о том, что «уровень хаотичной застройки без документации вышел за все допустимые пределы», а также пообещал, что мораторий будет снят в течение месяца.

«Те объекты, которые могут продолжать стройку, не нарушают никаких норм – мы их без проблем распоряжением отпустим в «свободное плавание». Те объекты, которые не будут достроены ни при каких условиях, в которых нарушены все градостроительные нормы и, по данным архитектора, завышены площади от разрешенной в 8 раз в Ялте – это нельзя игнорировать. Обычными мерами, к сожалению, не можем добиться эффекта. Застройщиков не интересует ни общественное мнение, ни распоряжения органов власти, поэтому пойдем по пути отключения от сетей, выставления им счетов и оформления по оплате за аренду земли», – заявил Аксенов.

Ранее назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов распорядился проверить все новостройки Ялты, а также запретил местному архитектору подписывать какие-либо документы до результатов проверки.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».