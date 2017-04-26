Радио Крым.Реалии. Россия устала от Крыма

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают предстоящий курортный сезон в Крыму. Какие перспективы у туристического сезона в Крыму? Есть ли спрос на отдых в Крыму среди россиян? Может ли Крым конкурировать с турецкими курортами?

Гости эфира – менеджер туристического агентства «Феєрія мандрів» Сергей Викарчук и директор компании Aviasales по внешним коммуникациям Янис Дзенис. Ведущий – Александр Янковский.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.