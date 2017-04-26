Немецкие политики в Крыму встретились с Сергеем Аксеновым

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов обнародовал на своей странице в Фейсбуке 26 апреля фотографии со встречи с немецкими политиками, которые приехали на аннексированный полуостров.

По его мнению, группа граждан Германии, во главе с членом партии «Христианско-демократический союз Германии» Вилли Виммером, поможет легализовать российскую аннексию полуострова.

Аксенов отметил, что президент России Владимир Путин «особенное внимание уделяет отношениям с Германией», и поддерживает визиты иностранцев в Крым.

«Уверен, что наступили времена для активизации наших прежних дружественных отношений. События, происходившие в Крыму, искажаются под влиянием политиков, негативно настроенных к Российской Федерации. Однако межнациональная ситуация у нас всегда складывалась положительно. Мы дипломатическим путем стремимся наладить контакты со всеми, кто заинтересован в партнерстве с Крымом. Когда не срабатывает официальная дипломатия, остается один самый важный инструмент – народная дипломатия», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о посещении Вилли Виммером экономического форума в Ялте и о его встрече с главой подконтрольной Кремлю администрации Ялты.

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила об открытии уголовного производства по факту противоправного пребывания иностранных участников «Ялтинского экономического форума» в Крыму. Как сообщила пресс-служба ведомства, осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.