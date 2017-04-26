У руководителей компании «Тедис Украина» проходят обыски – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о проведении обысков у руководителей табачной компании «Тедис Украина».

«Только что фирма оплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 миллионов гривен перечислены в госбюджет Украины. Также Генпрокуратура получила документы о начале процесса изменения бенефициаров кампании «Тедис» – граждан России», – написал он в Фейсбуке.

По данным, обнародованным ранее генпрокурором, досудебное расследование установило, что «с 2012 года по настоящее время действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь – «Тедис Украина») является, в частности, гражданин Российской Федерации Игорь Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу».

По данным следователей, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.

«Тедис Украина» 12 апреля обнародовала заявление, в котором она отрицает обвинения и утверждает, что вся ее деятельность происходит в украинском правовом поле.

Сегодняшние обыски представители компании пока не комментировали.