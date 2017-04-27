Дочь фигуранта «дела крымских диверсантов» видит отца только на съемках из зала суда – Оксана Захтей

Дочь фигуранта «дела крымских диверсантов» Андрея Захтея почти 9 месяцев не видела отца, ребенку показывают лишь запись, сделанную в зале суда. Об этом Крым.Реалии рассказала жена задержанного в Крыму Оксана Захтей.

«Жизнью это назвать трудно... Мужа я не вижу девятый месяц. Дочь только начинает говорить, отца я ей показываю только на видео как его ведут в суд. Вот это видео уже тысячу раз просматривали в телефоне, дочка смотрит, пальчиком тычет: «папа, папа!» Все вещи, которые мы имели, остались в Крыму, потому что вывезти ничего нельзя. Машину арестовали, на вторую забрали документы, у меня ничего не осталось», – рассказала Оксана Захтей.

По ее словам, следствие забрало сим-карты телефонов, к которым были «привязаны» карточки из банка в Москве, поэтому сейчас женщина не может распоряжаться деньгами.

Сейчас Оксана Захтей живет у родителей, на материковой части Украины.

Интервью с Оксаной Захтей читайте в материале Крым.Реалии.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма судья отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты и посчитал продление срока содержания под стражей до 7 июня «крымскому диверсанту» Андрею Захтею обоснованным. Заседание 22 марта прошло в закрытом режиме, суд решил, что в материалах дела содержится государственная тайна.

В начале марта Андрей Захтей, задержанный по подозрению в организации диверсий в Крыму в 2016 году, заявил о желании выйти из российского гражданства.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.