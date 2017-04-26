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Новости

Аксенов потребовал навести порядок на пляжах Крыма

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов потребовал навести порядок на пляжах полуострова, такое поручение он отдал на совещании с главами городов и районов.

Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма, на совещании обсудили вопросы подготовки пляжей к купальному сезону 2017 года и вопросы освоения бюджетных средств.

«Уборке пляжей ничего не должно помешать. Будем наводить порядок. Будут нормальные пляжи – в туристах недостатка не будет», – сказал Аксенов на совещании.

По его словам, в мае проведут рейды по установлению степени готовности пляжных территорий.

На минувших выходных в Евпатории отменили общекрымский экологический субботник в связи с неблагоприятными погодными условиями. В рамках субботника планировалось подготовить местные пляжи и территории здравниц к курортному сезону, который официально откроют 1 мая.

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