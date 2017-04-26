В Таджикистане арестовывают силовиков из-за коррупции

В Таджикистане арестовали не менее 10 следователей и чиновников Антикоррупционного агентства за последние дни, сообщают Радіо Свобода чиновники силовых структур в Душанбе.

По сообщениям, среди задержанных и бывший заместитель руководителя Антикоррупционного агентства Давлатбек Хаирзода. Его задержали в аэропорту города Худжанд, когда он пытался выехать в Россию.

Собеседники Радіо Свобода сообщают, что арестованных подозревают в коррупции и мошенничестве.

«Как выяснилось, многие чиновники, которые должны бороться с коррупцией, на самом деле являются коррупционерами», – заявил председатель нижней палаты парламента Таджикистана Шухурджон Зухуров во время выступления на сессии парламента 26 апреля.

По его словам, они должны быть привлечены к ответственности.

Официально об арестах в Таджикистане не сообщали.

Председатель Антикоррупционного агентства Сулаймон Султанзода отказался комментировать Радіо Свобода ситуацию, отметив, что эта информация является секретной.