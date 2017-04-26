Прокурор: источники поступления средств для залога Насирова законные

В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что Государственная служба финансового контроля проверила происхождение денег для залога, внесенного за отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в злоупотреблении властью. Служба пришла к выводу, что источники поступления этих средств, часть из которых внесла жена Насирова, часть – его тесть, – законные, сообщил, отвечая на вопрос Радіо Свобода, прокурор САП Роман Симкив.

Были ли из этих средств уплачены налоги, должна проверять Государственная фискальная служба, сказал Роман Симкив в помещении Соломенского райсуда Киева, который сегодня должен рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Насирову.

По словам прокурора, САП просит суд продлить еще на два месяца меру пресечения Насирову.

Как заявил Симкив, в частности, это касается: электронного браслета, который должен носить Насиров, и его паспортов, которые сейчас хранятся в Государственной миграционной службе.

Прокурор также спрогнозировал, что сегодняшнее заседание суда может быть перенесено.

В то же время Насиров, который в марте вышел из СИЗО под залог в 100 миллионов гривен, заявил, что настаивает на отмене меры пресечения. Он заявил, что считает дело против себя политическим и «срежиссированным».

По словам Насирова, он не собирается бежать из страны и намерен сотрудничать со следствием.

Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, заседание суда о продлении меры пресечения для Насирова, которое должно было начаться в 16:00, до сих пор не началось.

Детективы НАБУ в начале марта задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. Следствие считает, что Роман Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен. Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

Суд 7 марта избрал Насирову меру пресечения – содержание под стражей сроком в 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиардов гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как за него внесли залог в 100 миллионов гривен.

Насиров был назначен председателем Государственной фискальной службы в мае 2015 года, до этого он был народным депутатом, он прошел в Верховную Раду по спискам партии «Блок Петра Порошенко».