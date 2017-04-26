В России снижается интерес к отдыху в Крыму – эксперт

Директор компании Aviasales по внешним коммуникациям Янис Дзенис сообщил, что несмотря на то, что аэропорт Симферополя в аннексированном Крыму попадает в тройку топовых направлений в соседней России, интерес к отдыху на полуострове постепенно снижается. В этом году россияне стали активнее интересоваться зарубежными курортами. Об этом он сказал в вечернем эфире Радио Крым.Реалии.

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​«На 10 процентов увеличилось количество запросов (на Крым – КР). Другое дело, что за это же время, например, количество запросов на Турцию увеличилось на 300 процентов. А если мы смотрим на Европейский Союз и пляжное направление в ЕС, то количество таких запросов увеличилось на 154 процента. Если учитывать запросы в Крым только из Москвы, а не со всей России, то их количество даже уменьшилось. Россияне рассматривают для себя другие опции. Потому что за это время «наелись» Крымом и всем его сервисом, или иногда отсутствием такового», – отметил он.

По мнению директора компании Aviasales по внешним коммуникациям, Крым остается наиболее бюджетным направлением. И россияне продолжают интересоваться полуостровом только потому, что другие курорты им недоступны.

«Это одно из немногих направлений, которое хоть как-то может позволить себе бюджет отдыхающего. Все остальное – дороже. Ужавшись и поселившись во что-то среднестатистическое, в Крыму можно провести отдых», – подчеркнул он.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что прогнозирует в 2017 году приезд в Крым около 6 млн туристов. Экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев в комментарии Крым.Реалии заявил, что турпоток в Крым в 2017-ом году не превысит прошлогоднего уровня – 1,6 млн человек.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».