Афанасьев: украинцы должны оставаться в Крыму и бороться за свою землю

Крымчанин, бывший политзаключенный в России Геннадий Афанасьев заявил, что украинцы должны оставаться в аннексированном Крыму, пока это не грозит их жизни, и бороться там за свою землю и свои права. Об этом он сказал в среду, 26 апреля, пребывая на официальной встрече в Лондоне.

«Украинцы должны оставаться украинцами в Крыму и не выезжать до того времени, пока нет прямой угрозы их жизни, потому что россияне только этого и хотят, чтобы мы покинули нашу землю, оставили ее, а землю не нужно оставлять, нужно оставаться и бороться», – отметил он.

Геннадий Афанасьев в понедельник, 24 апреля, встретился с экспертами Королевского института международных отношений (Чэтхэм Хаус) в Лондоне и рассказал о нарушениях прав граждан Украины со стороны России.

Крымчане Александр Кольченко, Олег Сенцов, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний были задержаны сотрудниками ФСБ в Крыму весной 2014 года, когда полуостров аннексировала Россия. Позже их этапировали в Россию, где осудили за организацию терактов и поджоги офисов политических партий на полуострове.

В России 26-летнему Геннадию Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористического сообщества и осудили в 2015 году к семи годам заключения.

Геннадий Афанасьев вместе с другим украинским политзаключеным Юрием Солошенко был освобожден 14 июня 2016 года.