В России движение Ходорковского признали «нежелательным» перед протестами

Генеральная прокуратура России признала «нежелательной организацией» движение оппозиционера Михаила Ходорковского «Открытая Россия».

В российском ведомстве утверждают, что деятельность организации якобы направлена на «дестабилизацию внутриполитической ситуации» в стране и «дискредитацию результатов выборов, которые проходят в России».

Кроме «Открытой России» Генпрокуратура потребовала внести в список «нежелательных организаций» «Институт современной России», который возглавляет сын Михаила Ходорковского.

В «Открытой России» в ответ на решение Генпрокуратуры заявили, что оно касается только зарегистрированной под этим названием организации в Великобритании. А на деятельность правозащитного проекта «Открытая Россия», как утверждает сам Ходорковский, решение Генпрокуратуры не распространяется, поскольку российское законодательство не предусматривает регистрации общественного движения как юридического лица, поэтому его нельзя признать «нежелательным» или закрыть.

«Открытая Россия» – общественное сетевое движение. Главной целью проекта является создание в России «правового государства с честными выборами, регулярно изменяемой властью и соблюдением прав человека». Сам Михаил Ходорковский заявил, что одна из главных задач созданного им движения – обеспечение в России «спокойного перехода от авторитаризма».

29 апреля движение «Открытая Россия» планирует провести в нескольких городах страны акции протеста под названием «Надоел». Активисты хотят призвать президента России Владимира Путина отказаться от участия в выборах 2018 года. Власти Москвы не согласовали акцию, полиция призвала граждан отказаться от участия в ней.

Согласно российскому законодательству, «нежелательной организации» запрещается вести деятельность на территории страны, а за сотрудничество с ней предусмотрена уголовная ответственность.