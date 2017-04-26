Полиция проведет перед «Евровидением» ночные учения в киевском метро

Полиция намерена провести ночные учения в метро накануне «Евровидения-2017», чтобы проверить готовность к охране общественной безопасности во время конкурса, сообщается на сайте ведомства. Мероприятие планируется в Киеве в ночь на 28 апреля.

«Отработка порядка взаимодействия подразделений при задержании вооруженных преступников и освобождении заложников состоится с вовлечением работников КОРД, взрывотехнической и кинологической служб и работников полиции метрополитена», – говорится в сообщении.

Как ранее заявляли в МВД Украины, в Киеве во время проведения международного песенного конкурса «Евровидение-2017» правопорядок будут обеспечивать 16 000 силовиков, личный состав правоохранительных подразделений переведен на усиленный режим работы до 14 мая включительно.

После взрыва 3 апреля в метро Санкт-Петербурга в России, в результате которого погибли 15 человек, в Киеве решили усилить меры безопасности в метрополитене до 15 мая.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа О.Тorvald с песней Time.