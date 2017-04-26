На Херсонщине призывают совместно противостоять терроризму

Управление СБУ в Херсонской области круглосуточно принимает меры, направленные на недопущение посягательств на государственный суверенитет и основы национальной безопасности. Об этом Крым.Реалии сообщила спикер управления СБУ в Херсонской области Виктория Шакула, комментируя информацию о якобы запланированных российскими спецслужбами провокациях в регионе.

«Ситуация в области контролируемая», – отметила она.

При этом, по словам Виктории Шакулы, в Херсоне распространяют памятки, как вести себя при угрозе и во время теракта, а СБУ призывает граждан быть бдительными.

Так, памятка «Вместе против терроризма» разработана пресс-центром СБУ совместно с Антитеррористическим центром, экземпляры распространяют в городском транспорте и на вокзалах.

В памятке говорится о том, как вести себя при выявлении подозрительного предмета, при угрозе и во время террористического акта. Среди прочего, поясняется, как вести себя, «если вас взяли в заложники».

«Террористическая угроза – это ежедневная реальность, с которой нельзя мириться и к противодействию которой нужно быть всегда готовым», – отмечается в памятке.

Кроме того, Шакула рассказала, что в СБУ призывают граждан быть бдительными и информировать правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах или транспортных средствах.

В местном главке заверили, что информация, которая поступит в Службу безопасности Украины, будет проверена.

Ранее на сайте СБУ уведомляли о брифинге в Киеве представителей службы, которые заявили, что российские спецслужбы запланировали на первую половину мая провокации в Харькове, Херсоне и Николаеве. При этом заверяли, что СБУ предотвратило провокацию российских спецслужб на межнациональной почве в Одессе и не допустит их в других регионах.

Херсонская область граничит с территорией аннексированного Россией Крыма.

21 апреля возле границы с аннексированным Крымом СБУ и украинские пограничники провели антитеррористические учения. Совместную учебную операцию провели управление СБУ в Херсонской области, бойцы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины, сотрудники полиции, ГСЧС, государственной пенитенциарной службы, Херсонской облгосадминистрации, органов местного самоуправления.