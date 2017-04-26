Суд рассматривает продление меры пресечения Насирову (трансляция)

Соломенский районный суд Киева вечером 26 апреля начал рассмотрение продления меры пресечения в отношении председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, дело рассматривает судья Виктория Кицюк, а не Александр Бобровник как раньше. Бобровник, как сообщал прокурор, заболел.

Суд предлагал перенести рассмотрение на 9 утра четверга. Но адвокаты настаивали на рассмотрении дела сейчас, мотивируя это тем, что у Насирова завтра утром операция.

Детективы НАБУ в начале марта задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. Следствие считает, что Роман Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен. Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

Суд в течение нескольких дней выбирал Насирову меру пресечения, 7 марта суд избрал меру пресечения – содержание под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиардов гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как за него внесли залог в 100 миллионов гривен.

Насиров был назначен председателем Государственной фискальной службы в мае 2015 года, до этого он был народным депутатом, он прошел в Верховную Раду по спискам партии «Блок Петра Порошенко».