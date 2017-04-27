Вице-премьер подконтрольного Кремлю крымского правительства Лариса Опанасюк сообщила, что из 428 крымских пляжей к курортному сезону пока готовы только 109.

«Подготовка пляжей к курортному сезону началась с ноября прошлого года. Была подготовлена вся нормативная база, чтобы все работы были выполнены. Но на сегодняшний день из 428 пляжей только 109 подготовлены к курортному сезону. Чтобы открыть пляж необходимо заключение Роспотребнадзора. Этот орган дает заключение только тогда, когда пляж убран, есть вся инфраструктура и проведено обследование дна», – цитирует Опанасюк «РИА Крым».

При этом, в таких районах, как Сакский, Симферопольский и Черноморский, к сезону готовы только по одному пляжу.

Перед этим назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов потребовал навести порядок на пляжах полуострова. По его словам, в мае проведут рейды по установлению степени готовности пляжных территорий.

На минувших выходных в Евпатории отменили общекрымский экологический субботник в связи с неблагоприятными погодными условиями. В рамках субботника планировалось подготовить местные пляжи и территории здравниц к курортному сезону, который официально откроют 1 мая.