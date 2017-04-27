Радио Крым.Реалии: Жилье в Крыму: доступность или роскошь?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о повышении цен на квартиры в Крыму и введении моратория на строительство новой недвижимости. 24 апреля подконтрольный России глава Крыма подписал указ о приостановлении капитального строительства в Крыму до проверки документации, что стало неожиданностью для застройщиков. Чем вызван мораторий? Что будет со строителями и покупателями жилья и в какую сторону качнутся крымские цены?

Об этом ведущий Сергей Громенко говорит с президентом Ассоциации риэлторов «Недвижимость Севастополя» Григорием Апресовым и директором крымского агентства недвижимости «Мультидом» Натальей Массальской.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.