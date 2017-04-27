Украинский социолог, сотрудничавший с Партией регионов, получил гражданство России

Руководитель исследовательской компании Research&Branding Group Евгений Копатько получил российское гражданство. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 апреля.

«Принять к гражданству Российской Федерации Евгения Копатько, который родился 27 июля 1963 года в Украине», – говорится в документе.

Ранее компания Research&Branding Group, основанная Копатько, сотрудничала с Партией регионов.

Копатько выехал в Россию в 2015 году, заявив, что «боится возможных преследований».

В течение последнего времени он систематически участвовал в политических программах на российских телеканалах в качестве эксперта по Украине.