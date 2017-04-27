Россия и Иран используют Интерпол для политических целей – Совет Европы

Европейские парламентарии признали Россию и Иран среди группы стран, которые злоупотребляют «красными сообщениями» Интерпола (издается с целью розыска и временно ареста лиц для экстрадиции) с целью ареста политических оппонентов.

В резолюции Совета Европы от 26 апреля отмечается, что эти страны неправильно используют систему Интерпола.

«Красное сообщение» позволяют полициям 190 стран-членов Интерпола сотрудничать в арестах и экстрадиции.

«В течение последних лет Интерпол и его система «красных уведомлений» неправильно использовались некоторыми странами-членами в политических целях для подавления свободы выражения и преследование политических оппонентов», – говорится в документе Совета Европы.

Среди случаев парламентарии вспоминают дело Мухтара Аблязова, бывшего министра энергетики Казахстана, обвиняемого в присвоении миллиардов долларов из государственного «БТА Банка».

Аблязов провел более 3 лет в заключении, после задержания французскими властями в 2013 году по «красному уведомлению» России. Франция отказалась экстрадировать его, но Аблязов пробыл в тюрьме до декабря прошлого года, пока его адвокат не доказал, что дело является политическим.

Совет Европы приводят много других случаев – включая дело Мехди Хосрани, задержанного по «красному уведомлению» Ирана несмотря на то, что он получил политическое убежище в Великобритании.

26 апреля в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приветствовали недавнее внедрение Интерполом мероприятий по системе «красных уведомлений» – теперь они могут выдаваться только в случае предоставления убедительных доказательств вины разыскиваемого.