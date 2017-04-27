В Севастополе 550 предприятий наносят вред окружающей среде – Севприроднадзор

В Севастополе 550 организаций внесены в реестр предприятий, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Работа по сбору данных проводится в рамках «Года экологии», об этом сообщил начальник подконтрольного России главного управления природных ресурсов и экологии (Севприроднадзор) Сергей Самойлов.

«Перечень объектов неокончательный – мы продолжаем работу по формированию списка. Исходя из предварительного анализа, таких объектов в городе на порядок больше. Сейчас Севприроднадзор проводит разъяснительную работу, если будет необходимо – назначим внеплановые проверки. После обработки всех заявок будет принято решение, под какой надзор такие объекты будут попадать: либо под федеральный, либо под региональный. На сегодняшний момент из 550 объектов федеральному надзору подлежат 40», – цитирует Самойлова пресс-служба нынешнего правительства города.

Согласно инициативе российского правительства Севастополя, предприятия должны были подать отчет о негативном воздействии на окружающую среду до 31 декабря 2016 года.

В начале февраля подконтрольное Кремлю правительство Крыма объявило о намерении контролировать уровень выбросов парниковых газов в атмосферу в соответствии с российским планом сокращения загрязнения среды. Крымским предпринимателям было предписано предоставлять сведения об объемах выбросов парниковых газов в атмосферу. О результатах проведенной работы, не сообщалось.