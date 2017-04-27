Россия: власти Москвы не согласовали оппозиционную акцию на Болотной площади 6 мая

Мэрия Москвы (Россия) не согласовала оппозиционное шествие 6 мая от Октябрьской до Болотной площади, объяснив отказ подготовкой к проведению парада на Красной площади 9 мая. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» один из организаторов акции Александр Рыклин.

Предложенные московскими властями альтернативные маршруты – от станции метро «Октябрьское поле» до «Щукинской» с митингом на улице маршала Василевского или по улице Перерва до Люблинской улицы – организаторов шествия не устраивают. По словам Рыклина, они готовы вести переговоры по поводу площадки в центре города, но не при каких обстоятельствах не пойдут в Перерву.

По информации Радио Свобода, заявка на шествие 6 мая до Болотной площади была подана 24 апреля. Организаторы хотели повторить маршрут «Марша миллионов» 6 мая 2012 года, когда согласованная акция переросла, по версии властей, в беспорядки. Московская мэрия каждый раз отклоняла заявки, предлагая другие площадки.

Фигурантами так называемого «Болотного дела», возбужденного после столкновений с полицией, стали более 30 человек.