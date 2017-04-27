Квартиры в Крыму постепенно дешевеют – эксперт

Президент Ассоциации риелторов «Недвижимость Севастополя» Григорий Апресов указывает, что «неоправданно взвинченные в 2014-м году цены» на крымскую недвижимость начинают медленно снижаться. Такое мнение эксперт озвучил в эфире Радио Крым.Реалии.

«Цены резко, неоправданно выросли, и медленно-медленно рынок их опускает. Нет, на мой взгляд такого, чтобы они резко падали. Падают цены всегда медленнее гораздо, чем растут. В среднем 5% падения в год, пока такая тенденция. Как она пойдет? Многие сейчас, мне кажется, неоправданно ждут моста и думают, что после моста опять взлетят цены. Но это, на мой взгляд, большая ошибка», – сказал он.

Согласно исследованию российского сайта domofond.ru, средняя цена на однокомнатную квартиру в Симферополе составляет 2,4 млн рублей (38 тысяч долларов), в Севастополе – 3,1 млн рублей (50 тысяч долларов), Ялте – 4,9 млн рублей (78 тысяч долларов). Сайт также приводит динамику цен с июня 2014 года по октябрь 2016 года.

Украина не признает документы, выданные на территории аннексированного Крыма. Украинские риелторы советуют гражданам проводить сделки по продаже недвижимости на материковой части Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».