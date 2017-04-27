Севастопольцы недовольны представленным генеральным планом города

В Севастополе обсуждают новый генеральный план города. Согласно распоряжению подконтрольного Кремлю правительства, информационные стенды представлены для ознакомления общественности во всех районах города. За два дня информационной кампании в книгах отзывов оставили свои записи сотни севастопольцев. Большинство горожан недовольны проектом генплана, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Выражаю свое крайнее возмущение и несогласие с представленным для обсуждения генпланом города Севастополя. Участок, находящийся в моей собственности, который был выделен мне для строительства индивидуального жилья отнесен к зоне ПР–29. Таким образом, нарушено право частной собственности, грубо попираются мои права, гарантированные Конституцией Российской Федерации. У меня есть государственный акт Украины, свидетельство о праве собственности Российской Федерации, присвоен адрес», – пишет многодетная мать Юлия Руденко.

«Генплан выполнен на низком уровне, без сбора исходных данных, без анализа территории. Главное – без учета и изучения действующего генерального плана 2005 – 2025 годов, на основании которого граждане получили госакты на землю. Предлагаемый генплан перезонировал весь город, взбудоражил все население... Территория в районе Дергачей была предоставлена 19 гражданам для индивидуального жилого строительства. Генплан предлагает зонирование под природоохранную территорию», – делится экс-сотрудник управления градостроительства и архитектуры Севастопольской городской госадминистрации Лариса Головашкина.

Основная причина недовольства севастопольцев – произвольные авторские изменения в зонировании городской территории.

В районах, где расположен частный сектор и одноэтажные дома, авторы запланировали территорию многоэтажной и общественной застройки. Жители города предполагают, что их дома подконтрольные Кремлю власти города намерены снести и построить на их месте многоэтажки.

Среди жителей частного сектора в центре города распространяют листовки с информацией, что согласно новому проекту генплана на их улицах «будет изменен вид целевого назначения земли: из категории Ж2 (индивидуальное жилищное строительство), земля района будет переведена в категорию Ж3 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки». По мнению авторов обращения, на этой земле «допускается строительство многоквартирных жилых домов, со всеми вытекающими из этого проблемами, вплоть до сноса существующих строений».

По словам разработчиков генплана, они пытались совместить две задачи – разработку генплана и выполнение приказа российского Министерства культуры о включении Севастополя в российский перечень исторических и культурных поселений. Основной контракт на выполнение генплана подконтрольные Кремлю власти заключили в 2015 году с «Научно-исследовательским и проектным институтом Генерального плана города Москвы» и Институтом территориального планирования «Урбаника» из Санкт-Петербурга.

В городе продолжает действовать генеральный план развития Севастополя на период 2005 – 2025 годов. Он был разработан севастопольскими и киевскими проектировщиками.

12 мая власти Севастополя намерены провести общественное обсуждения проекта нового генплана одновременно во всех районах города.