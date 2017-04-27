Изображение части недостроенного Керченского моста нанесли на карточки московского метро

Московский метрополитен (Россия) выпустил лимитированную серию карточек с изображением части конструкции недостроенного моста через Керченский пролив – судоходных арок. Тематические билеты поступили в продажу, сообщает инфоцентр «Крымский мост» 27 апреля.

«Летом 2016-го в рамках информационной кампании «Мы строим мост» Московский метрополитен выпустил серию билетов с изображением строителей Крымского моста. Они вызвали большой интерес и были быстро раскуплены. Поэтому принято решение продолжить выпуск эксклюзивных партий, посвященных строящемуся мосту, который соединит полуостров Крым с материковой частью страны. Новые карточки будут поступать в кассы Московского метрополитена ежемесячно в течение всего года», – сказано в сообщении.

20 апреля в мессенджере Telegram появилась серия из 12 стикеров с изображением Керченского моста.

Сообщалось, что в Крыму опубликовали альбом-раскраску для детей с изображениями строителей, оборудования и техники, которые участвуют в постройке Керченского моста.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.