Глава МИД Великобритании: мы отказываемся признавать аннексию Крыма

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон поддерживает суверенитет европейских стран и отказывается признавать аннексию Крыма. Его позицию 27 апреля публикует Sky News.

«Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех европейских стран и отказываемся признавать незаконную аннексию Крыма», – отметил Джонсон.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Россию, запланированный на 10 апреля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».