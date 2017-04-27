«Газпром» увеличил сумму требований к «Нафтогазу» в 37 млрд долларов

Российский газовый монополист «Газпром» увеличил сумму требований к Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» в арбитраже Стокгольма более чем на 5,3 миллиарда долларов, до 37 млрд долларов. Это следует из представленного «Газпромом» отчета по международным стандартам финансовой отчетности, сообщают российские информагентства.

Уточненная сумма, как утверждает российская сторона, «включая требования по оплате задолженности за поставленный в мае-июня 2014 года газ, оплату по обязательству «бери или плати» по 2012-2016 годы и пени за просрочку оплаты».

В сообщении также говорится, что арбитражное решение в Стокгольме будет принято 30 июня.

В начале апреля председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что последняя информация из Стокгольмского арбитража, который рассматривает споры между «Нафтогазом» и российским газовым монополистом «Газпромом», оптимистичная для украинской стороны.

«Нафтогаз» и «Газпром» подали друг на друга несколько взаимных исков относительно газовых контрактов 2009 года о поставках и о транзите газа и по их выполнению (или невыполнению, как утверждают стороны) в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, как предусмотрено этими контрактами. Общая сумма исков – десятки миллиардов долларов.