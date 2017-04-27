Арестованное в Крыму судно из Италии покинуло порт Керчи после уплаты штрафа

Задержанный в аннексированном Крыму российскими пограничниками итальянский буксир «Аран» покинул порт Керчи после уплаты капитаном и судовладельцем штрафов на общую сумму в 430 тысяч рублей (203 тысячи гривен – КР). Об этом сообщают крымские СМИ со ссылкой на пресс-службу российского пограничного управления ФСБ России по Крыму.

«В отношении задержанного ранее судна «Аран» мера обеспечения в виде ареста судна отменена в связи с оплатой штрафов в полном объеме в размере 430 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что итальянское судно продолжило ранее запланированный маршрут.

14 апреля российские пограничники в аннексированном Крыму задержали и наложили арест на судно из Италии за якобы «нарушение госграницы России».

Сообщалось, что инцидент произошел в Азовском море 10 апреля, но известно о нем стало только в пятницу, 14 апреля. Буксир «Аран» шел под флагом Мальты, порт приписки Валетта, Италия. Чтобы задержать нарушителя, в море выдвинулся сторожевой катер.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.